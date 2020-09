Przegląd prasy

--W środę o godz. 13 władze PiS zdecydują, co dalej z koalicją

--Euromonitor: Obroty sieci marketów budowlanych spadną do 17,9 mld zł w 2020 r. z 19,9 mld zł w 2019 r.

--Są cztery scenariusze rozwoju sytuacji politycznej: koalicja zostaje, prezes PiS wchodzi do rządu, PiS i Porozumienie tworzą rząd mniejszościowy i radykalny - czyli nowe wybory

--Bankowcy doszli do wniosku, że za bardzo zaostrzyli kryteria udzielania kredytów hipotecznych i niektórzy z nich teraz je łagodzą

--Point Nine uruchamia swój piąty międzynarodowy fundusz VC - P9 V - z kapitałem 99,99 mln euro; w pojedyncze projekty będzie inwestować 0,5-2,5 mln euro

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu we wtorek

--Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o emisji do 4 mln akcji serii N

--Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 2% r/r do 57,9 tys. ton w sierpniu

--Tauron przedłużył PGNiG wyłączność negocjacyjną ws. Taurona Ciepło do 30 XI

--Allegro oczekuje wzrostu GMV o ok. 45% w 2020 r., później - wolniejszego

--Borys z PFR: Łączny koszt finansowania z tarczy finansowej to 80-85 mld zł

--KNF chce obniżyć bufor dla mBanku do 0,5% kwoty ekspozycji na ryzyko

--KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł r/r do 3,39 mln zł w I poł. 2020 r.

--Deloitte: Mimo pandemii w Warszawie przybędzie ok. 400 tys. m2 biur w 2020 r.

--Oferta publiczna do 187,83 mln akcji Allegro rusza dziś, przedział cen.:35-43 zł

--Asseco Poland stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych

--Iliad złożył do KE wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Play

--GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -6,2 w IX

--Rzecznik rządu: Decyzje co do składu rządu zapadną w najbliższych dniach

--InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 8 tys. urządzeń

--Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 30% r/r do ok. 206 mln USD w sierpniu