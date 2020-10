Przegląd prasy

--NFZ zalecił szpitalom, by wstrzymały niektóre zabiegi, m.in. usunięcie macicy czy wymianę stawu biodrowego

--Spowodowany pandemią kryzys doprowadził do skokowego wzrostu zadłużenia rządu wobec krajowych banków

--Najpewniej w tym tygodniu szpital na Stadionie Narodowym będzie gotowy do przyjęcia pierwszych pacjentów

--Prezes Dadelo z Grupy Oponeo: Liczymy na to, że ofertę publiczną i debiut uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku

--Boruta-Zachem: Projekt InventionBio rekomendowany do dofinansowania z UE

--Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 53,3 pkt w X wg. wst. danych

--RE wzywa Komisję do opracowania planu awaryjnego dla sektora transportu

--worldsteel: Produkcja stali w Polsce spadła o 20,1% r/r do 0,49 mln ton we IX

--KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 34,7% r/r do 32 we wrześniu

--KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 6% r/r do 21,9 mld euro w I-VIII

--ACEA: Liczba rejestracji nowych aut użytkowych wzrosła o 21,8% r/r we wrześniu

--Niedzielski: Wzrost liniowy ograniczyłby rozwój pandemii do 15-18 tys. zakażeń

--Sieć gastro-kurierska Stava szykuje się do emisji akcji na dalszą ekspansję

--Strategia No Gravity Games zakłada m.in. realizację 20-30 projektów rocznie

--Helios z Grupy Agora otworzy kolejny multipleks w Opolu do końca 2020 r.

--GUS: Produkcja rudy miedzi wzrosła o 2% r/r we wrześniu

--GUS: Produkcja energii elektrycznej spadła o 4% r/r we wrześniu

--Nowela ustawy o odpadach ograniczy wpływy za składowanie do 102 mln zł w 2029 r.

--GUS: Produkcja cementu spadła o 4,1% r/r we wrześniu

--GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 23,7% r/r we wrześniu

--GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 12,4% r/r we wrześniu

--PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 32,9% r/r we wrześniu

--Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 46,2 pkt w X wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 54,4 pkt w X wg wst. danych

--GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 3,7% r/r we wrześniu

10:00 GUS: Liczba nowych bezrobotnych wzrosła m/m do 131,4 tys. osób we wrześniu

10:00 GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 6,1% we wrześniu

--Drutex buduje nowy biurowiec przy zakładzie w Bytowie kosztem ok. 50 mln zł

--Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 48,9 pkt w X wg wst. danych

--Iliad ma umowę sprzedaży 60% spółki infrastrukturalnej Playa za ok. 804 mln euro

--Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 58 pkt w X wg wst. danych

--Scope Fluidics rozpoczął ABB dot. plasowania do 127 915 akcji serii H

--MRPiT: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie do ok. 220 tys. w 2020r.