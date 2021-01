Przegląd prasy

--Liczba firm, które przyłączają się do akcji "Góralskie veto" rośnie lawinowo - obok przedsiębiorców z Podhala są też firmy z innych regionów, w tym z Karpacza, Szczyrku, Świeradowa

--Digitalizacja obsługi klientów i rosnące zainteresowanie polisami na zdrowie i życie to najważniejsze trendy na rynku ubezpieczeń w 2020 r.

--Do niemal 20 mld zł urosła łączna wycena spółek notowanych na NewConnect, a NCIndex zostawił daleko w tyle inne wskaźniki giełdowe pod względem stopy zwrotu w 2020 r.

--Szacowana wielkość opłat nakładanych na bankowe depozyty przedsiębiorstw to 700-800 mln zł w skali roku

--Efekty działania 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w 2020 r. to 370 decyzji, zadeklarowane 16,9 mld zł inwestycji i niemal 5944 nowe miejsca pracy

--Niedzielski: Uczniowie klas I-III wrócą do nauki stacjonarnej od 18 stycznia

--Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco SEE

--Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 47,6 mln zł w XII, wzrost o 91% r/r

--Ernest Podgórski i Olga Lipińska-Długosz zostali powołani do zarządu VRG

--Citi Handlowy: Łączna skala interwencji NBP wyniosła ok. 7 mld USD w grudniu

--Skuza z MF: Szacowany deficyt budżetowy w 2020 roku to ok. 90 mld zł

--Lotnisko Kraków Balice przeznaczy na inwestycje ok. 1,5 mld zł do 2028 r.

--MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 312,9 mld zł

--United Label zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek

--Samar: Produkcja nowych aut o DMC do 3,5 t w Polsce spadła o 31,2% r/r w 2020 r.

--DPD Polska włączy do floty 50 elektrycznych samochodów w I kw. 2021 r.

--MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do ponad 203 tys.

--Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do 1,3 pkt w I

--Dworczyk: Do Polski trafi łącznie ok. 6 mln dawek szczepionki do końca I kw.