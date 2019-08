Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 6% r/r do 14 mln zł w lipcu

Narastająco, od stycznia do lipca bieżącego roku, polska sieć detaliczna marki Coccodrillo wypracowała 84,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym okresie w krajowym kanale internetowym sprzedaż wyniosła 13,2 mln zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 23%, podano również.