Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 11,39 mln USD w II kw. r. fin.

"Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

- Wzrost liczby klientów i wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktu LiveChat. Wzrost ARPU został osiągnięty przy niższej średniej cenie sprzedaży (initial sale ARPU) w porównaniu do poprzedniego kwartału (ale istotnie wyższej niż przed rokiem).

Przychody ChatBot w omawianym okresie wzrosły o ok. 34% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ok. 230% w skali roku.