PSP: T-Mobile Usługi Bankowe uruchomiły przelewy na telefon BLIK

"Liczymy, że ta usługa stanie się jeszcze bardziej popularna wśród użytkowników aplikacji bankowych. Analizując wyniki transakcyjne po trzech kwartałach 2019 roku, możemy potwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze. Do września tego roku klienci zrealizowali blisko 11 mln takich transakcji. Nie mamy więc wątpliwości, że także klienci T-Mobile Usługi Bankowe docenią wygodę i szybkość przelewów na numer telefonu BLIK" - powiedział dyrektor departamentu rozwoju produktu PSP Marcin Waldowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie, po uruchomieniu usługi w T-Mobile Usługi Bankowe, już dziesięć banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu BLIK. Możliwe jest to także w Alior Banku, Banku Millennium, Credit Agricole, Getin Banku, ING Banku Śląskim, mBanku, PKO Banku Polskim, Santander Banku i Pekao. Przelewy na numer telefonu są bezpłatne.

T-Mobile Usługi Bankowe dołączyły do systemu w październiku 2016 roku i stopniowo udostępniają kolejne funkcje BLIK-a. Od teraz klienci aplikacji będą mogli korzystać z przelewów na telefon BLIK. Użytkownicy zobaczą w swojej aplikacji mobilnej, komu mogą w ten sposób przesłać pieniądze, przypomniano.

"Ten typ przelewu ma szereg zalet, które z pewnością docenią nasi klienci. Przede wszystkim nie trzeba znać numeru rachunku odbiorcy - by przelać środki, wystarczy numer telefonu. Przelew jest natychmiastowy, nawet w weekendy i święta, co oznacza, że pieniądze trafiają do odbiorcy w czasie rzeczywistym. W dodatku niepobierana jest za niego opłata, jak przy zwykłych przelewach natychmiastowych" - podsumował menedżer zespołu T-Mobile Usługi Bankowe Tomasz Figarski.