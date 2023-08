Putin namiesza w kolejnym regionie. "Chce rozpalić pożar światowej wojny"

Niger ma znaczenie strategiczne. Do tej pory był uznawany za jeden z najstabilniejszych krajów w Afryce Środkowej, w regionie, gdzie nieustanne trwają walki o wpływy. W kraju tym bazy wojskowe mają nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Francja. Dla tego drugiego kraju współpraca z afrykańskim państwem jest kluczowa nie tylko z tego powodu. Francja, atomowa potęga, potrzebuje nigerskiego uranu .

W afrykańskim kotle wrze

Nie dziwi więc, że Zachód z niepokojem obserwuje to, co dzieje się od kilku dni w Sahelu. Junta w Nigrze, która obaliła demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma (proamerykańskiego i profrancuskiego polityka) aresztowała także dwóch ministrów i lidera byłej partii rządzącej. Przywódcą junty ogłoszono generała Abdourahamane Tchianiego.

Kraj wstrzymuje eksport uranu i złota do Francji i jednocześnie oskarża Paryż o zamiar przeprowadzenia interwencji wojskowej w celu uwolnienia prezydenta Bazouma.

Do gry, choć nieoficjalnie, wchodzi także Rosja. Zajęta wojną w Ukrainie, nie zamierza odpuścić swoich interesów w Afryce. Szef najemników rosyjskich walczących w Grupie Wagnera , Jewgienij Prigożyn, poparł zamach stanu "jako uniezależnienie się od kolonialistów" i zaoferował juncie usługi swoich bojowników. Grupa jest już obecna w trzech krajach Sahelu, w których trwają konflikty: Mali, Burkinie Faso i Sudanie.

Konflikt w Afryce. Oto toczy się gra

Wydobycie złota w tym kraju wynosi około 18,5 ton rocznie. Sektor z tym związany zatrudnia bezpośrednio 450 tysięcy osób, co przekłada się na utrzymanie dodatkowych 2,7 miliona ludzi. Co więcej, prawie połowa dzieci w wieku od 5 do 14 lat zamieszkujących Niger jest zaangażowana w pracę przy wydobyciu kruszców - informują Aleksander Olech i Bolesław Wójtowicz w raporcie "Rywalizacja o surowce w Sahelu. Region konfliktu mocarstw".