Putin znalazł klientów w Azji. Jednak sprzedawać musi po kosztach

Wyjawił jedynie, że ubiegłoroczne dostawy gazu do Chin wzrosły o około 50 proc. To jednak nie jest zaskoczenie. Indie i Chiny są głównymi importerami rosyjskich surowców. Kupują je jednak po duże przecenie, którą Putin zaoferował "państwom przyjaznym" po pierwszych sankcjach wprowadzonych przez Europę.

Niewygodne fakty

Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Centre for Research on Energy and Clean Air, Rosja w ich wyniku traci od 127 mln dol. do 160 mln dol. dziennie.