technologie 1 godzinę temu

PwC rozpoczęło nabór do 4. edycji programu Startup Collider

PwC rozpoczęło nabór do 4. edycji swojego programu Startup Collider, podała firma. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw z gotowymi rozwiązaniami B2B i B2B2C w rozwijaniu modeli biznesowych, ekspansji do innych branż i na rynki międzynarodowe, w tym szczególnie na Europę Środkowo-Wschodnią. Etap aplikowania do programu potrwa do 8 grudnia br.