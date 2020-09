PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 58,3% r/r w sierpniu

"W sierpniu 2020 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie tylko 68 nowych autobusów (-95 szt. /-58,3% r/r), co oznacza powrót do wyników z początku pandemii. To zaskakujący zwrot po wydawałoby się zmierzającej ku normalizacji sytuacji w czerwcu i lipcu. W poprzednim miesiącu - w lipcu - zarejestrowano jeszcze o 23 egzemplarze więcej nowych autobusów niż w czerwcu (+16,5% m/m). Teraz mamy odwrót od tej tendencji i spadek o 58% m/m. Możliwe, że częściowo na słabe rezultaty ostatniego miesiąca miał wpływ sezon wakacyjny. Przypomnijmy, że od lipca ub.r. zaznaczało się dwucyfrowe hamowanie rynku, chociaż z wysokiego poziomu i rezultat z sierpnia ub. (163 szt. po spadku o 27,6% r/r z rekordowego wyniku 228 szt. w sierpniu 2018r.) wydaje się teraz wysoki. Od poziomu rejestracji osiągniętego w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich, bardzo dobrych lat (2018-2019), dzieli nas przepaść. Zbliżyliśmy się za to do wyniku z ostatnio najsłabszego 2012 roku, kiedy w ósmym miesiącu zarejestrowano tylko 64 szt. - po

hamowaniu rynku wtedy po dobrej koniunkturze związanej z wcześniejszymi przygotowaniami w 2011 r. do Euro 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Na słaby sierpniowy wynik złożyły się "minusy" we wszystkich segmentach funkcjonalnych, co należy uznać za negatywny znak. Najgłębszy spadek zanotowaliśmy w strategicznej dla rynku kategorii autobusów miejskich z rezultatem 11 rejestracji, co oznacza spadek o 78 szt. r/r (-87,6%). Nieco mniejszy "minus" mieliśmy wśród autokarów -7 szt. (-58,3%) do poziomu 5 szt. W kategorii międzymiastowej nie przybył żaden autobus wobec 5 szt. rok wcześniej. W sierpniu br. stosunkowo najlepsza sytuacja panowała wśród minibusów. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy w tym segmencie 52 rejestracje (-5 szt. /-8,8% r/r), wymienia PZPM.

W okresie styczeń-sierpień br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 927 nowych autobusów. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 887 szt. r/r (-48,9%), podczas gdy jeszcze po lipcu wynosiła 792 szt. r/r (-48%), a po czerwcu - 848 szt. r/r (-55%). Do tego głębokiego spadku - poza oczywiście pandemią koronawirusa - przyczyniły się bardzo dobre wyniki z pierwszej połowy ub.r., a szczególnie rekordowe rezultaty osiągnięte od kwietnia do czerwca 2019 r., podano także.

