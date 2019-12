transport 49 minut temu

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 15,5% r/r w listopadzie

Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 4 893 w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 15,5% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczba rejestracji przyczep spadła o 4,4% r/r do 3 780 szt., zaś naczep spadła o 39,3% do 1 113 szt., podano także.