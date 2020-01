PZPO: Sprzedaż opon spadła r/r w 2019, z wyjątkiem segmentów SUV-ów i motocykli

Utrzymuje się trend wzrostowy dla opon całorocznych, których dynamika sprzedaży w 2019 roku wyniosła aż 22%, w porównaniu do spadku sprzedaży opon letnich (-8%) i zimowych (-12%), poinformowano także.

"Wyniki sprzedaży opon w 2019 roku wskazują na nasycenie polskiego rynku. Opony rolnicze zanotowały spadek sprzedaży o 17% - wpływ na ten wynik miały m.in. niekorzystne warunki pogodowe. Susza rolnicza występowała we wszystkich monitorowanych uprawach, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą to ponad 30% ogółu użytków rolnych. Dodatkowo zmiany cen na rynkach rolnych, jakie dokonały się w 2019 roku zdecydowanie nie były korzystne dla producentów rolnych. Wierzę jednak, że coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych wie, że dobre opny to inwestycja, która się zwraca - coraz bardziej świadomie wybierają oni opony o lepszej jakości w celu optymalizacji, obniżenia kosztów użytkowania, co jest szczególnie istotne na coraz bardziej wymagającym rynku" - powiedział prezes PZPO Andrzej Włodarczyk, cytowany w komunikacie.

"Rok 2019, podobnie jak 2018, minął pod znakiem opon do samochodów typu SUV, które nadal zyskują popularność wśród kierowców - dynamika sprzedaży w tym segmencie wyniosła w minionym roku 11%. Spadł wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i ciężarowych - w przypadku ciężarówek jest to spowodowane przede wszystkim przez spadek produkcji budowlanej w ubiegłym roku oraz ilość opóźnień inwestycji infrastrukturalnych" - dodał dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki.

Również europejski rynek opon notuje spadki sprzedaży, zaznaczono.

"Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych pozostaje na takim samym poziomie, co w zeszłym roku. Oznacza to, że w związku z cłami antydumpingowymi nałożonymi na chińskich eksporterów opon do samochodów ciężarowych, chińskie produkty zostały przynajmniej częściowo zastąpione oponami z innych krajów, zwłaszcza z rejonów Azji Południowo-Wschodniej i Korei" - powiedziała sekretarz generalna ETRMA Fazilet Cinaralp.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego to organizacja przemysłowa zrzeszająca kluczowych producentów opon obecnych na polskim rynku - firmy Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli oraz Trelleborg. Członkowie PZPO zatrudniają bezpośrednio w sumie ponad 10 tys. pracowników w biurach handlowych oraz 4 fabrykach (Dębica, Olsztyn, Poznań, Stargard), wytwarzających rocznie 35 mln sztuk opon w oparciu o najnowsze technologie.

