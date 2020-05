PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy. Ponadto, utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. Powyższe czynniki, a dodatkowo niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości przełożyły się na księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 w kwocie 116 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Pozycja stabilnego lidera rynku uodparnia PZU na nieprzewidziane zdarzenia. Daje to dobre perspektywy na przyszłość, o czym świadczy wysoka sprzedaż i rentowność ubezpieczeń. Towarzyszy temu znaczący przyrost marży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz wysoka rentowność ubezpieczeń w segmencie majątkowym w Polsce. Tu wskaźnik mieszany wyniósł 87,4% i był o 4,6 pkt proc. lepszy od założonego w strategii" - powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu Grupy PZU, cytowana w komunikacie.

"Marża operacyjna w kluczowych dla PZU ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 roku niespotykany dla pierwszego kwartału poziom 22,4%. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych" - zaznaczyła.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniósł 2,9%, co oznacza spadek o 16,6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, podano także.