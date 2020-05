PZU: Poziomy szkodowości w ubezp. komunikac. wracają do stanu sprzed lockdownu

"Należy traktować to jako zjawisko czasowe. Poziomy szkodowości już wracają do stanu sprzed lockdownu i należy spodziewać się rosnących kosztów ubezpieczeń. Jesteśmy zwolennikiem pełnej stabilizacji na tym rynku" - powiedziała Häuser-Schöneich podczas wideokonferencji.

"Widzimy spadek cen w OC komunikacyjnym. Ta sytuacja zdecydowanie nie cieszy. To, co my powinniśmy jasno wyartykułować, to to, że nam zależy, aby ten rynek był rentowny" - powiedziała także członek zarządu.