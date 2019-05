Quality Watch: Aplikacja niemal równie popularna jak taxi na telefon

Przejazdy wykorzystujące aplikację wypadają także lepiej cenowo. Kurs jest tańszy niż w taksówką na telefon. Ta ostatnia kosztuje średnio 3,91 zł/km, podczas gdy taxi z aplikacji, Uber czy Bolti: 3,23 zł/km. To ok. 20% różnicy, wymieniono w informacji.

"Przejazdy z aplikacją oceniano lepiej: średnia ocena zadowolenia z przejazdu to 4,45 dla taksówek na telefon vs 4,71 dla tych z aplikacji. Kierowcę motywuje bowiem opcja recenzji w aplikacji, którą może mu wystawić pasażer. W taksówce zamawianej telefonicznie klient jest na podrzędnej pozycji - w razie problemów pozostaje mu kłopotliwe składanie reklamacji" - stwierdzono także.

"Badanie pokazuje, że globalne nurty kształtujące mobilność są w pełni obecne także w Polsce. Mowa o tzw. convenience trend, czyli potrzebie wygody, użyteczności i prostoty korzystania z usług i produktów. Jest to stawianie na jakość i dostępność przewozów 'tu i teraz', szybko i łatwo. Niech pasażerowie sami zdecydują, jakie usługi będą przodowały na tle innych. Dostęp do szerokiej oferty usług przejazdu taksówkami i przewozami osobowymi to respektowanie jednego z podstawowych praw konsumenta, czyli do wolności wyboru. Ważne, aby im nie ograniczać dostępu do różnych opcji" - skomentowała prezes Forum Konsumentów Agnieszka Plencler, cytowana w komunikacie.