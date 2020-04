R22 wprowadza nową markę hostingową cyber_Folks

"Zmiana nazwy to nie tylko rebranding, a strategiczna zmiana komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online. cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi dla ludzi, dlatego w jej centrum jest właśnie człowiek - klient korzystający z naszych usług i nasz zespół, jako jego przyjaciel i specjalista, który zapewni mu najlepsze wsparcie. Do tej pory mieliśmy już bardzo dobry produkt, wyróżniający się jakością techniczną i podejściem do klienta. Wierzymy, że taki produkt zasługuje na najlepsze opakowanie, czytelnie komunikujące kim jesteśmy. Opakowanie oddające ducha naszej relacji z rynkiem. To dlatego stworzyliśmy markę cyber_Folks" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.