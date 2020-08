Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego

Wprowadzenie takiego rozwiązania proponowali Pracodawcy RP wraz z Think Thank HRE w czerwcu tego roku.

Członkowie Rady zaznaczają, że pandemia koronawirusa wymusiła zmianę podejścia instytucji finansowych do klientów ubiegających się o kredyty mieszkaniowe. Przepisy ostrożnościowe przełożyły się na konieczność odłożenia decyzji o wzięciu kredytu przez tysiące polskich rodzin, a to zmniejszyło liczbę transakcji na rynku mieszkaniowym i liczbę udzielanych kredytów hipotecznych .

"W Polsce wciąż brakuje ok. 2,1 mln mieszkań. Chociaż kondycja sektora budownictwa mieszkaniowego w dobie pandemii na tle innych sektorów nie jest najgorsza, to niezbędne są rozwiązania systemowe. Z jednej strony pozwolą na kontynuację trendu zwyżkowego w sektorze, a z drugiej dadzą milionom Polaków łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych i wymarzonego, własnego, pierwszego mieszkania. Musimy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań pozwalających przywrócić rozwój gospodarczy" - powiedział Malinowski, cytowany w komunikacie.

"Obniżenie poziomu wkładu własnego potrzebnego do uzyskania kredytu to dobre rozwiązanie dla rynku. Oznacza to konieczność uruchomienia programu gwarancji finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom kredytobiorcy nie będą musieli wykładać tak dużych kwot jak dotychczas, by otrzymać kredyt hipoteczny na własne mieszkanie, a to zwiększy liczbę branych kredytów. Jednocześnie badanie zdolności kredytowej gwarantuje utrzymanie bardzo wysokiego poziomu spłat rat kredytowych" - powiedział prezes HRE Think Tank Michał Cebula, cytowany w komunikacie.