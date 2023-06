Rajd na akcjach K-popu na giełdzie. Osiągają lepsze wyniki od globalnych wytwórni

Akcje czterech największych agencji K-popowych w kraju - Hybe Co., SM Entertainment Co. (33 proc.), YG Entertainment Inc. (ponad 100 proc.) i JYP Entertainment Corp. (90 proc.) - podskoczyły w tym roku o co najmniej 33 proc., dwukrotnie przekraczając wzrost benchmarkowego indeksu giełdowego Kospi. Zagraniczne fundusze skupują akcje tych spółek, ponieważ osiągają one lepsze wyniki niż globalne wytwórnie muzyczne, w tym Universal Music Group NV i Warner Music Group Corp.