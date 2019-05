Reino Capital podjął strategiczną współpracę z australijską firmą RF CorVal

"Podpisane porozumienie jest efektem wdrażania strategii Reino Capital, którą przyjęliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Współpraca z RF CorVal umożliwi nam realizację dwóch kluczowych założeń tej strategii. Z jednej strony, pozwoli na znaczący wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem, z drugiej zaś na poszerzenie kompetencji o usługi synergiczne do naszego obecnego biznesu. To kluczowe z punktu widzenia wzrostu wartości holdingu dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Reino Capital Radosław Świątkowski, cytowany w komunikacie.

W podpisanym porozumieniu obie strony uzgodniły warunki i zakres przyszłej współpracy. Obejmuje ona wspólne inwestycje w aktywa nieruchomościowe i portfele inwestycyjne, zarządzanie wybranymi luksemburskimi subfunduszami REINO Fund IV poprzez wspólną spółkę zarządzającą, przedsięwzięcia deweloperskie oraz pozyskiwanie zarówno polskich, jak i międzynarodowych inwestorów do tych subfunduszy. Współpraca ma również obejmować wspólne inwestycje w spółki prowadzące działalność usługową na rynku nieruchomości w zakresie uzupełniającym kompetencje Reino Partners, czyli głównej obecnie spółki holdingu Reino Capital. Należą do nich podmioty zajmujące się działalnością deweloperską, generalnym wykonawstwem, usługami facility managment czy property managment. W ramach współpracy mogą powstać jednocześnie różnego rodzaju wehikuły dedykowane poszczególnym segmentom rynku nieruchomości zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Partnerzy będą mieli równy udział w zyskach i głosach we wszystkich nowo tworzonych lub

przejmowanych podmiotach, wskazano również.