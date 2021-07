Rekord na giełdzie w USA. Analityk: "wszystko idzie świetnie i to mnie martwi"

Ciągle trwa za to dobra passa spółek technologicznych, których wyceny odzwierciedla zbiorczo indeks Nasdaq. Ostatnia sesja zapisała się w historii nowym rekordowym wynikiem. To 14 663,64 pkt. (+0,17 proc.). Nigdy wcześniej akcje z indeksu nie były tak drogie jak teraz.

"Gospodarka amerykańska jest w rozkwicie, ale wszyscy to wiedzą i wyceny aktywów to odzwierciedlają. To, co nie jest już tak jasne, to kiedy wzrosty na giełdach się zatrzymają" - komentuje sytuację Michael Wilson, główny strateg amerykańskiego banku Morgan Stanley.