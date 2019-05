Rekord notowań CD Projekt. Wartość spółki wzrosła do 22 mld zł

Dotąd barierę najwyższego notowania akcji CD Projekt wyznaczała data 28 sierpnia i cena 222,40 zł. To już nieaktualne od piątku. Kurs doszedł do nawet 224,90 zł.

Wartość spółki tylko w jeden dzień wzrosła o aż 1,8 mld zł (+6 proc.) do 21,6 mld zł. To zbliżyło ją do siódmego miejsca na giełdzie, obecnie zajmowanego przez bank ING BSK, który wyceniany jest na 24,9 mld zł.