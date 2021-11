Rekordy na polskiej giełdzie. Notowania banków mocno w górę

Po wzroście o 2,36 proc. do 5.804,40 pkt. mWIG40 zakończył sesję na najwyższym poziomie w historii. WIG20 wzrósł 2,47 proc. do 2.438,80 pkt. i była to najlepsza sesja dla największych spółek od 7 lipca. Wpłynęły na to przede wszystkim notowania banków - WIG-Banki wzrósł 3,63 proc.

Jego zdaniem główne banki centralne nie kwapią się z podwyżkami stóp i sytuacja na głównych rynkach akcji sprzyja wzrostom na GPW . - WIG20 powinien dojść do poziomu ostatniego maksimum , ale sprawą otwartą pozostaje czy pokona go z marszu - ocenił Ryczko.

Rekordowe notowania banków

Ponad 2-letnie maksimum zanotowały także akcje Santander BP, po wzroście o 4,01 proc. do 380,90 zł. Z kolei akcje mBanku zwyżkowały 8,3 proc. do 570 zł, Handlowy podrożał o 5,03 proc. do 62,60 zł, Millennium poszedł w górę o 4,75 proc. do 9,15 zł, a Alior wzrósł o 3,4 proc. do 65,7 zł.