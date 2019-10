Revolut w ramach współpracy z Mastercard zaoferuje karty na rynku amerykańskim

Nowe porozumienie potwierdza, że co najmniej połowa kart Revolut wydanych w Europie będzie opatrzona logo Mastercard. Ponadto współpraca obejmie rynki poza Europą, co pomoże Revolutowi zrealizować plany w zakresie globalnej ekspansji. Ambicją fintechu jest oferować usługi finansowe konsumentom w USA. Jeszcze w tym roku obie marki uruchomią wspólnie usługi na rynku amerykańskim. Przy wsparciu Mastercard Revolut dotrze także do nowych użytkowników na rynkach azjatyckich - w Australii, Singapurze, Japonii, Nowej Zelandii i na rynkach Ameryki Łacińskiej - w Meksyku i Brazylii, podano.

"Współpracujemy z naszym partnerem, firmą Revolut, od czterech lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju naszych relacji biznesowych i realizacji szeregu wspólnych celów na wielu rynkach. Sukces Revolut i tempo wchodzenia na nowe rynki, w tym, już niedługo, do USA, to dowód skuteczności, z jaką wspieramy fintechy. Zwiększenie zasięgu usług Revolut na skalę globalną pomoże milionom konsumentów na całym świecie skorzystać z globalnej sieci akceptacji Mastercard i innowacji, które oferuje Revolut" - dodał chief product officer w Mastercard Michael Miebach.

W samej tylko Europie Mastercard jest partnerem pierwszego wyboru dla ponad 60 fintechów i cyfrowych banków. Ich grono w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiło się, co jest dowodem na skuteczność przyjętej przez Mastercard strategii wspierania fintechów od wczesnej fazy ich rozwoju. Program akceleracyjny Mastercard Start Path, do którego Revolut dołączył jako startup w 2016 roku, to program wspierający spółki technologiczne w szybkim skalowaniu biznesu, dzięki dostępowi do unikalnych technologii, rozwiązań, wiedzy i globalnych partnerstw Mastercard, przypomniano.