Rok Przełomu? Rządowe plany rozwoju Polski budzą mieszane reakcje ekspertów

Ekonomista Marcin Piątkowski skomentował rządowe plany rozwojowe Polski. Docenia ambitne deklaracje, ale wskazuje na niewystarczające propozycje w kluczowych obszarach. - Trzeba pójść za ciosem i postawić sobie za cel dojście do 20 proc. PKB inwestycji do końca kadencji i do średniej unijnej na poziomie 22 proc. PKB do 2030. To możliwe i wykonalne - pisze.