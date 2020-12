Ropa naftowa drożeje szósty tydzień z rzędu. Cena baryłki przekroczyła 50 dolarów

Wzrost notowań ropy w ostatnich dniach był tak wysoki, że praktycznie nie ma możliwości, by nawet przy nagłym pogorszeniu nastrojów na rynkach, bilans tygodnia był ujemny. A to oznacza, że ropa zdrożeje już szósty tydzień z rzędu. W tym czasie cena skoczyła o jedną trzecią.

"Rajd na rynkach paliw może prawdopodobnie trwać w krótkiej perspektywie, ponieważ szczepionki na COVID-19 usunęły z rynków niepewność" - mówi Kwangrae Kim, analityk rynku towarowego w Samsung Futures Inc., cytowany przez agencję Bloomberg.

Dodaje, że mocny popyt na ropę w Azji również daje wsparcie do wzrostu cen surowca.

"Wygląda na to, że większość inwestorów na rynku ropy naftowej skupia się teraz na podstawowej kwestii - walce z pandemią. Trudno się temu dziwić, ponieważ to właśnie rozprzestrzenianie się koronawirusa i powiązane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się w największym stopniu wstrząsnęły rynkiem ropy naftowej, doprowadzając do gwałtownego spadku popytu na paliwa" - zauważa Dorota Sierakowska, ekspertka Domu Maklerskiego BOŚ.