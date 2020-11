Ropa naftowa najdroższa od marca

– Dla obu tych rodzajów ropy naftowej są to najwyższe poziomy od marca, a dokładniej od 6 marca, czyli momentu, w którym rozpoczęło się gwałtowne tąpnięcie notowań tego surowca – zauważa Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.

Do tak wyraźnego wzrostu cen przyczynił ogólny optymizm na rynkach finansowych wywołany doniesieniami o możliwym wprowadzeniu na rynek skutecznej szczepionki na koronawirusa jeszcze w bieżącym roku. Dla rynku ropy oznacza to bowiem możliwe szybsze zniesienie restrykcji i uniknięcie kolejnych zakazów przemieszczania się, co z kolei pozytywnie przełożyłoby się na popyt na paliwa.