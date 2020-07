Rosyjskie media: Gazprom ma małe szanse na skuteczne odwołanie od przegranej z PGNiG

"Niezawisimaja Gazieta", którą w czwartek cytuje Polska Agencja Prasowa, ocenia, że zagraniczne firmy znalazły sposób na wyciąganie środków od Gazpromu. Jest to już druga przegrana Rosjan, wcześniej skutecznie swoich praw dochodził ukraiński Naftohaz. Ekspert Oleg Czeredniczenko z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa uważa, że otwiera to drogę innym klientom Gazpromu do wstecznego kwestionowania warunków finansowych zawartych kontraktów.