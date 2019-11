Rynki giełdowe pod wpływem świątecznych nastrojów w USA

Podczas gdy jeszcze tydzień temu rynek dawał oznaki zmęczenia i pojawiło się ryzyko wejścia w konsolidację lub nawet głębszej korekty, dziś amerykańskie indeksy znajdują się na nowych szczytach. Indeks S&P500 notowany jest na poziomie 3130, Dow Jones Industrial Average 28075, a Nasdaq100 powyżej 8375. Wszystkie one zyskały wczoraj pomiędzy 0,7%, a 1,2%, na fali lepszych nastrojów, związanych głównie ze złagodzeniem sytuacji na froncie chińsko-amerykańskiego konfliktu handlowego. Zielenią pokryły się również parkiety w Europie - niemiecki DAX zyskał 0,6%, francuski CAC40 0,54%, a brytyjski FTSE100 0,95%. Warszawska giełda nie odstawała znacząco od innych i również obrała ,,kierunek północny" - WIG20 zyskał 0,42%, a mWIG40 1,1%. Na ich tle nieco gorzej wypadł indeks małych spółek sWIG80, który zakończył dzień 0,17% na plusie. W statystykach tych mniej imponująco wyglądają natomiast obroty, które wyniosły ,,zaledwie" 580 milionów złotych. Widać więc, że kapitał zagraniczny nie powrócił w pełni do Polski, co

może być spowodowane między innymi mocno skróconym tygodniem na rynku amerykańskim - czwartkowe Święto Dziękczynienia i następujący po nim ,,Black Friday", w którym sesja na Wall Street skrócona jest o połowę, wróżą zdecydowanie mniejszą aktywność inwestorów w końcówce tygodnia, a dziś i jutro mogą być impulsem do zamykania pozycji i realizacji zysków przed długim weekendem.