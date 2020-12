Rząd chce przyjąć projekt dot. recyklingu odpadów w gminach w IV kw.

- wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania;

- umożliwienie określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, od selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 4 frakcje, zgodnie z art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów;

- umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat;

- podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych, dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania;

Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami. Z kolei podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych ma mieć efekt prewencyjny i zmniejszyć skalę niewłaściwego postępowania z odpadami. Możliwość nałożenia kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nie uprawnione ma pozwolić na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży, podano także.