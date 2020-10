Rzecznik TSUE: Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

"Z prawa Unii nie da się wywieść 'normalnego' opodatkowania. Punktem wyjścia dla określenia, co dany ustawodawca krajowy uważa za normalne opodatkowanie, może być zatem każdorazowo jedynie decyzja tego ustawodawcy. W analizowanych sytuacjach jest to progresywny podatek przychodowy pobierany od przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze handlu detalicznego bądź od przedsiębiorstw z branży publikacji reklam, którego podstawę wymiaru stanowi obrót" - podał Trybunał w komunikacie, relacjonując argumentację Rzecznik Generalnej.

6 lipca 2016 r. Polska uchwaliła ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1września 2016 r. Od tej daty sprzedawcy detaliczni musieli uiszczać od swych miesięcznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, jeżeli przekraczały one kwotę 17mln zł podatek w wysokości 0,8% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł oraz podatek w wysokości 1,4% w odniesieniu do miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł.