S&P podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w br. do 4,3%, do 3,2% w 2020 r.

Przedstawiciele rządu zapowiadali ostatnio, że tegoroczny wzrost gospodarczy może być bliski 4,5%. Prognoza budżetowa na 2020 r. to 3,7%. Według podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej, wzrost gospodarczy następnie spowolni do 3,4% w 2021 r. i do 3,1% w 2022 r.