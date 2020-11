Sąd Arbitrażowy przy KIG: Rośnie liczba e-postępowań w czasie pandemii

"Przedsiębiorcy, decydujący się na współpracę z naszym sądem, zgadzają się na e-postępowanie, ponieważ tego typu rozwiązanie jest bardzo wygodne, bezpieczne i szybkie. Wprowadzenie trybu online i generalnie współpracy zdalnej pozwala łatwiej działać na odległość i współpracować z klientami z innych regionów, co - nawet w czasach, gdy nie zmagaliśmy się z pandemią - było utrudnione. Do tego e-postępowanie jest w stanie toczyć się szybciej. Jeszcze szybciej, bo arbitraż zawsze in plus odróżniał się od sądu powszechnego tym, że działa sprawniej. Teraz ta przewaga rośnie jeszcze bardziej" - powiedziała dyrektor generalna SA KIG Agnieszka Durlik, cytowana w komunikacie.