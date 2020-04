Sąd zmienił nazwę Blockchain Lab na BTC Studios

"Nowa nazwa firmy dobrze oddaje profil działalności skupiony na tworzeniu i wydawaniu gier. Zamierzamy sukcesywnie budować i rozwijać portfolio naszych produkcji mobilnych i konsolowych już pod marką BTC Studios. Przed nami intensywny okres produkcyjny i wydawniczy. Wszyscy liczymy, że przełoży się on na szybki wzrost wartości spółki. Game dev to ceniona i coraz ważniejsza gałąź polskiego przemysłu. Swoimi produkcjami chcemy dołożyć się do sukcesu całego sektora" - powiedział członek zarządu Blockchain Lab Jarosław Zeisner, cytowany w komunikacie.