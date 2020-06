Salesforce z partnerami w Polsce uzyska ponad 1,5 mld USD przychodów w 2019-2024

"Dzięki kryzysowi zdaliśmy sobie sprawę, że cyfrowa transformacja staje się coraz ważniejsza. Polska jest w światowej czołówce krajów dokonujących transformacji cyfrowej opartej na chmurze, umożliwiającej wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Ekonomiczny wpływ Salesforce przyczyni się w Polsce do wygenerowania 1,5 mld USD przychodów i stworzenia 4 210 nowych miejsc pracy do 2024 r. Pokazuje to, że organizacje i partnerzy handlowi dostarczają innowacyjne cyfrowe rozwiązania biznesowe, które sprzyjają rozwojowi oraz konkurencyjności biznesu" - powiedziała dyrektor generalny i starszy wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Emerging Markets w Salesforce Petra Jenner, cytowana w komunikacie

"Wzrost ten jest napędzany przez usługi chmury obliczeniowej, dzięki którym rozwija się wiele innych technologii, w tym łączność mobilna, media społecznościowe, internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI). Wszystkie one tworzą nowe strumienie przychodów i miejsca pracy, które również wpływają na rozwój chmury. Tak powstaje nieprzerwany krąg innowacji i wzrostu" - stwierdzono w komunikacie.

Według IDC, do 2024 r. prawie 50% wydatków na oprogramowanie do przetwarzania danych w chmurze będzie powiązane z transformacją cyfrową, odpowiadając za prawie połowę wpływów ze sprzedaży oprogramowania.

"Światowe nakłady na przetwarzanie danych w chmurze do 2024 r. będą rosły o 19% rocznie, z 179 mld USD w 2019 r. do 418 mld USD w 2024 r. Motorem napędowym korzyści ekonomicznych w Polsce jest wzrost popularności przetwarzania danych w chmurze w tempie 18%, z 256 mln USD w 2018 r. do 698 mln USD w 2024 r. W tym samym okresie wydatki na oprogramowanie niezwiązane z chmurą będą rosły w tempie zaledwie 1%" - czytamy dalej.

Jako że firmy i instytucje opłacające abonament za korzystanie z chmury obliczeniowej kupują także inne, komplementarne produkty i usługi, cały ekosystem Salesforce w Polsce był w 2019 r. 4,3 razy większy od samej firmy Salesforce. Do 2024 r. wskaźnik ten wzrośnie do 6,3. IDC szacuje, że między 2019 a 2024 r. Salesforce pośrednio przyczyni się do powstania 6,6 mln miejsc pracy na świecie, które zostaną utworzone dzięki wydatkom dokonywanym przez osoby zatrudnione na wspomnianych już 4210 stanowiskach pracy, podano także.

"Oczekujemy, że cyfrowy wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce będą miały silny wpływ na usługi finansowe, produkcję, handel detaliczny, media, opiekę zdrowotną, naukę oraz sektor publiczny. Cyfrowa transformacja w Polsce pomaga przetrwać obecną pandemię koronawirusa COVID-19 i wspiera długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne" - dodał regional sales director CEE Commercial Business Unit w Salesforce Krzysztof Augystynowicz.

W globalnym ekosystemie uczestniczy wiele podmiotów, z których każdy jest integralnym elementem Salesforce Economy. W tym gronie jest pięć największych na świecie firm konsultingowych z rozbudowanymi działami zajmującymi się cyfrową transformacją opartą na Salesforce, a także niezależni dostawcy oprogramowania, którzy rozwijają swoją działalność z wykorzystaniem platformy Salesforce Customer 360 i wprowadzają Salesforce do nowych branż, ponad 1200 grup społecznościowych z różnych obszarów zainteresowania i wiedzy, oraz ponad 200 Salesforce MVP (Most Valuable Professional), czyli ekspertów i ambasadorów marki.

Salesforce to globalny lider w dziedzinie systemów CRM.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące