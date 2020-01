Samar: Import aut używanych wzrósł o 0,59% r/r do ponad 1 mln w 2019 r.

"Struktura importu na przestrzeni lat się nie zmienia. Zdecydowaną większość stanowią samochody osobowe - 928 311 sztuk, co stanowi 92% rynku. Jeżeli chodzi o wiek - statystyczny samochód sprowadzony w ubiegłym roku do Polski miał 11 lat i 11 miesięcy. To mniej niż wynosi średni wiek samochodów osobowych w parku na koniec 2018 roku (blisko 15 lat). W 2019 roku najpopularniejszym rocznikiem wśród importowanych aut jest 2008 (86 536 sztuk)" - czytamy w komunikacie.