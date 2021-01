Samar: Produkcja nowych aut o DMC do 3,5 t w Polsce spadła o 31,2% r/r w 2020 r.

Z powodu kryzysu wywołanego Covid-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, firma Volkswagen Poznań, wstrzymała w tym roku produkcję w swoich zakładach między 20 marca a 27 kwietnia br. Mimo, że od tej pory fabryka działa bez większych przerw, wiosenny postój dotkliwie odbił się na ubiegłorocznej działalności spółki. W 2020 roku fabryki Volkswagena w Poznaniu i we Wrześni wyprodukowały 207 610 samochodów wobec 266 127 egzemplarzy w roku poprzednim. Był to jednak rezultat wystarczający, by zapewnić niemieckiemu koncernowi w minionym roku pozycję lidera w produkcji aut w Polsce. Z taśm zakładu w stolicy Wielkopolski zjechały 111 203 sztuki modelu Caddy 4 oraz 19 949 egzemplarzy Transportera T6. Oba zanotowały spadki wielkości produkcji (odpowiednio o: 37 131 szt. oraz 9 393 szt.). W fabryce we Wrześni powstało natomiast 57 528 Crafterów (w tym odmiana Grand California) wobec 72 703 sztuk w roku 2019. Produkcję w tym zakładzie uzupełniła, należąca do Volkswagena, marka MAN z modelem TGE i e-TGE. W ubiegłym

roku wrześnieński zakład opuściło łącznie 18 930 tych aut wobec 15 748 w roku poprzednim. Na ten dobry wynik złożyła się m.in. duża liczba zamówień z instytucji publicznych w Polsce, podano także.