Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 54,48% r/r w V

"W maju 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 4 838 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o25,86% większy niż w kwietniu tego roku, ale o 54,48% niższy w zestawieniu z majem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)" - czytamy w komunikacie.

Od stycznia do maja 2020 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 28 640 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 40,26 proc. (19 305 sztuk) mniejszy w porównaniu z takim samym okresem roku 2019, podano również.

W maju 2020 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 3 920 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 33,02% większy niż w kwietniu tego roku oraz o 47,48% słabszy, gdy zestawimy go z majem 2019 roku.