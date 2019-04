Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 8,5% r/r w marcu

"W marcu 2019 roku w Polsce zarejestrowanych zostało 7 548 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 ton. To wynik o 23,8% większy niż w lutym tego roku oraz o 11,1% wyższy, gdy zestawimy go z marcem 2018 roku. W I kwartale tego roku Polacy kupili i zarejestrowali 19 998 nowych samochodów dostawczych, o 10,1% (1 833 szt.) więcej (r/r)" - czytamy w komunikacie.