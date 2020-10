Santander BP ogłosił zwolnienia grupowe maks. 2 tys. osób do końca 2022 r.

"Zamiarem zarządu banku jest przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w okresie do 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do nie więcej niż 2 000 osób, co stanowi łącznie ok. 18,52% wszystkich zatrudnionych w banku na dzień 30 września 2020 roku. Proces ten obejmie zarówno pracowników w centrali jak i w sieci dystrybucji" - czytamy w komunikacie.