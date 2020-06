Santander CB: 22% Polaków deklaruje, że będzie częściej płacić bezgotówkowo

W porównaniu do początku epidemii, nieznacznie zmieniają się plany zakupowe Polaków. W największym stopniu już zrezygnowali lub rezygnują z wakacji (45%), podróży lotniczych (39%) czy pobytów w hotelach (31%). Nieco więcej osób natomiast, w stosunku do początku epidemii, nie zamierza odmawiać sobie kupna wyposażenia domu (50%), elektroniki i sprzętu RTV/AGD (42%) oraz sprzętu sportowego (27%).

Polacy z dużą ostrożnością podchodzą do wizyt w zatłoczonych miejscach, np. galeriach handlowych. Kwestie bezpieczeństwa są wciąż kluczowe, dlatego ze sporą rezerwą podchodzą do możliwego wyjścia do kina, restauracji, wyjazdu na wakacje czy korzystania z komunikacji miejskiej. Nieco chętniej za to Polacy pozostają w zdalnym trybie pracy (wzrost o 2 pkt proc.) i dokonują zakupów w sklepach internetowych (wzrost o 15 pkt proc.), korzystając z bankowości elektronicznej (wzrost o 10 pkt proc.), a podczas wizyty w sklepie stacjonarnym czy płacąc za zakupy online płacą bezgotówkowo (wzrost o14 pkt proc.).