Santander ma zyski o połowę mniejsze. Straci 3,5 mld zł, jeśli pójdzie na ugody z frankowiczami

Santander opublikował we wtorek swoje sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Potwierdziły się wcześniejsze informacje o dużym spadku zysków banku . Zgodnie z wstępnymi wyliczeniami zarobił "na czysto" 1 mld 37,17 mln zł.

Wyniki są o półkę niżej niż rok wcześniej, gdy Santander mógł się pochwalić zyskami przekraczającymi 2 mld zł. W 2019 roku było to dokładnie 2 mld 138,35 mln zł.

Na spadek zysków o ponad połowę wpływ miały sporo niższe wyniki uzyskane z odsetek - zmniejszyły się z 6,58 do 5,89 mld zł. Bank nadrobił to nieco na prowizjach i opłatach, z których osiągnął wynik na poziomie 2,15 mld zł wobec 2,13 mld zł poprzednio.

Miliardy na franki

Przy okazji prezentacji wyników, zarząd Santandera odniósł się do głośnej ostatnio sprawy ugód z frankowiczami. Wobec rosnącej liczby spraw sądowych banki poważnie rozważają masowe przewalutowania kredytów.

To przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokona przewalutowania. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany franka na poziomie 4,15 zł.

Decyzja przed nami

"Bank Santander planuje przeprowadzić w pierwszej połowie 2021 roku testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze" - czytamy w komunikacie.

"Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową grupy wymagana będzie zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy" - dodano.