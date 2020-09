Satus Starter VC zainwestował 2 mln zł w Indoorway z segmentu RTLS

"Indoorway jest firmą technologiczną, która z sukcesem zainteresowała przedsiębiorstwa produkcyjne swoim rozwiązaniem z obszaru Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0, pozwalającym na pomiary lokalizacji oraz analizę ruchu zasobów wykorzystywanych w procesach produkcji oraz logistyki wewnętrznej takich jak wózki widłowe, roboty autonomiczne AGV, półprodukty, a także pracowników. Do tej pory dane na temat pracy tego typu ruchomych zasobów były zbierane głównie na podstawie obserwacji i zapisywane ręcznie... lub wcale" - czytamy w komunikacie.

Spółka zrealizowała do tej pory wdrożenia m.in. dla takich podmiotów jak Michelin, GKN Driveline, Whirlpool, Cetes Cosmetics czy Famur.

"Rozwiązanie Indoorway wpisuje się w rynek RTLS (ang. Real-Time Location Systems), czyli rozwiązań pozwalających na lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym, szczególnie w przestrzeniach wewnątrzbudynkowych. Rynek ten obejmuje szerokie spektrum technologii (RFID, W-Fi, UWB, czy Bluetooth) oraz zastosowań, m.in. w służbie zdrowia, produkcji, handlu, edukacji, a nawet sporcie. Całkowita wartość rynku RTLS szacowana była w 2018 r. na ok. 3,2 mld USD. Do roku 2023 oczekuje się wzrostu powyższego rynku w tempie 22,5% rocznie, tj. do wartości 8,8 mld USD" - czytamy dalej.