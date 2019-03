Savills: Zasoby regionalnych rynków biurowych przekroczą 5 mln m2 do końca marca

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach poza stolicą, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie na koniec grudnia 2018 r. wynosiły łącznie 4,9 mln m2. Około 45% z niej wybudowane zostało w przeciągu ostatnich pięciu lat, notując przy tym rekordowy wynik w 2018 r., kiedy to do użytku oddano ponad 512 tys. m2. Próg 5 mln m2 przekroczony zostanie do końca I kwartału 2019 r., m.in. za sprawą ukończenia takich projektów jak V. Offices (21 700 m2, AFI Europe), Fabryczna Office Park I (12 600 m2, Inter-Bud) oraz Mogilska Office (10 800 m2, Warimpex) w Krakowie, City Forum: City One (9 300 m2, Archicom) we Wrocławiu oraz Heweliusza 18 (7 900 m2, Apollo-Rida) w Gdańsku, podano.