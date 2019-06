Schweerbau i SBM mają umowę na remont linii Wrocław-Świdnica za 200 mln zł netto

Dla pasażerów rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Wrocław-Świdnica oznacza dogodne i bezpieczne połączenia koleją do Wrocławia Głównego, bez stania w korkach na drogach, m.in. z okolic Wojszyc, Ołtaszyna i Partynic oraz rejonu Kobierzyc, Domasławia, Bielan Wrocławskich. Linia przebiega przez Sobótkę Zachodnią, dlatego z odnowionej trasy z pewnością skorzystają turyści, wyjeżdżający się w rejon masywu Ślęży czy do Świdnicy. Podróż z Wrocławia do Świdnicy w zależności od liczby przystanków zajmie ok. 60-80 min, podano także.