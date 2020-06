Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poparli też poprawkę dotycząca ograniczeń z tytułu odpraw po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej (podobnie jak w umowach o pracę nie będzie mogła przekraczać 10-krotności minimalnej pensji (czyli 26 tys. zł).