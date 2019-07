Sejmowa komisja poparła nowelę wyłączającą dodatek stażowy z płacy minimalnej

"Nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpływały w ostatnim czasie liczne postulaty kierowane przez obywateli, przedstawicieli organizacji związków zawodowych oraz parlamentarzystów, aby wyłączyć dodatek za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę" - czytamy dalej.

"Wcześniej zmiany pozytywnie zaopiniowała strona pracodawców i strona pracowników Rady Dialogu Społecznego. Jej zdaniem, zmiana przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy" - stwierdzono również.