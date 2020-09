Selvita podtrzymuje cel zrealizowania akwizycji w tym roku

"W chwili obecnej mamy do czynienia z dwoma typami targetów, które nas interesują. W Europie Środkowo-Wschodniej szukamy firm, które mogłyby uzupełnić portfolio naszych usług - najczęściej są to małe i średnie firmy, które na jakimś etapie swojego rozwoju utknęły w pułapkach rozwojowych związanych np. z procesami sprzedażowymi, czy pozyskiwaniem klientów. [...] Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to poszukujemy małych firm, które mogłyby mieć rozpoznawalne już brandy w jakiś sposób pomogły nam wejść sprzedażowo na te rynki. Zwiększylibyśmy tym samym marżowość projektów, które realizowalibyśmy w Polsce, ale na rynkach zachodnioeuropejskich" - dodał.