Selvita: Tom Coulter został dyrektorem ds. zintegrowanych projektów B+R

"Dr Tom Coulter będzie wspierał naukowo realizację projektów odkrywania leków prowadzonych przez Selvitę na zlecenie klientów zewnętrznych. Dr Coulter jest doświadczonym chemikiem medycznym, który przez 16 lat pracował w Evotec, a także pełnił funkcje zarządcze w obszarze chemii medycznej i odkrywania leków w brytyjskich firmach biotechnologicznych, w tym Syntaxin, Karus Therapeutics i Midatech Pharma. Zarządzał programami odkrywania leków, rozwijając związki będące kandydatami klinicznymi, zgłaszanymi w ramach aplikacji IND do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)" - czytamy w komunikacie.

Coulter koordynował prace zarówno chemików, jak i biologów. Ma bogate doświadczenie w wielu obszarach terapeutycznych, jak onkologia , choroby zapalne i immunomodulacja, choroby metaboliczne, choroby ośrodkowego układu nerwowego (CNS) i inne. Prowadził zróżnicowane programy badawczo-rozwojowe, od małych cząsteczek do leków biologicznych, a także projekty w obszarze technologii dostarczania leków, podano również.

"Dr Tom Coulter wnosi niezwykle cenne doświadczenie do naszego zespołu, zarówno w wymiarze naukowym, jak i menadżerskim. Jego osiągnięcia na etapie od wczesnego do przedklinicznego rozwoju leków przynoszą Selvicie ogromną wartość dodaną. Liczymy, że jego wiedza i bogate doświadczenie nie tylko przyspieszą proces odkrywania i rozwoju cząsteczek o działaniu terapeutycznym, ale również przyczynią się do zwiększenia liczby zgłoszeń IND dokonywanych przez naszych klientów" - powiedziała członek zarządu Selvita Edyta Jaworska, cytowana w materiale.