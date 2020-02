Senat przyjął nowelizację dotyczącą korzystania z infrastruktury kolejowej

Celem nowelizacji jest eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych, m.in. dzięki powstrzymaniu degradacji infrastruktury kolejowej. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

Jak podkreślał w trakcie debaty, poprzedzającej głosowanie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "niekontrolowany proces likwidacji linii kolejowych spowodował, że w porównaniu do roku 1999 brakuje 7 tys. linii kolejowych". "My te linie chcemy odtwarzać, chcemy je modernizować. Ale chcemy też przeciwdziałać likwidacji linii kolejowych, nie w znaczeniu połączenia, [...] ale w znaczeniu infrastruktury, która jest, która powinna być utrzymywana" - dodał.

Nowelizacja umożliwia przekazanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich pod warunkiem zapewnienia m.in. połączeń między sąsiednimi województwami. Wojewódzkie przewozy mają dojeżdżać do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, maksymalnie do 30 km od granicy województwa.