Siemens FS: Branża spożywcza powinna zainwestować ponad 14 mld zł (aktual.)

Polski sektor food & beverage powinien przeznaczyć na inwestycje w najbliższych latach ponad 14 mld zł, by zachować cyfrową konkurencyjność, wynika z szacunków ekspertów Siemens Financial Services (Siemens FS). W 2020 r. co trzecia firma z branży spożywczej zwiększyła automatyzację produkcji w stosunku do ubiegłego roku, 26% przedsiębiorstw podniosło nakłady na inwestycje w park maszyn i urządzeń, a jedna czwarta ankietowanych postawiła także na częstsze odnawianie sprzętu.